Мужчина услышал странный шум в туалете и обнаружил двухметровую змею

Житель Австрии обнаружил в туалете в своем доме огромную змею. Историю приводит «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

В ночь на субботу, 7 августа, мужчина услышал, что в унитазе в его доме начала непроизвольно спускаться вода. Он встал с постели и пошел смотреть, что происходит. Когда австриец открыл бачок, то увидел огромного эскулапова полоза, который устроился внутри. Он испугался и немедленно вызвал спасателей.

Представитель экстренных служб сообщил, что змею успешно поймали и выпустили в лесу. Спасатели считают, что она попала в бачок через стенки-перегородки.

Эскулаповы полозы считаются одними из крупнейших змей Европы. Они достигают двух метров в длину. Фото: Werner Stangl / Nine Digital Pty