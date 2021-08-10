Лионель Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал футболистом «Пари Сен-Жермен». Французский клуб опубликовал в своем «твиттере» видеоролик в честь новичка.

Французские СМИ сообщают, что Месси подпишет с клубом из Парижа двухлетний контракт. Его зарплата составит 35 миллионов евро за сезон без учета различных бонусов.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав каталонского клуба с 2003 года. Он является единственным в истории обладателем шести «Золотых мячей» - приза лучшему футболисту мира. Фото - скрин видео Paris Saint-Germain/Twitter