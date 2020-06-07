Мужчина убегал от собаки, упал в колодец и просидел там шесть дней

Отдыхавший на Бали 29-летний британец Джейкоб Робертс попал в жуткую историю. В один из дней мужчина убегал от погнавшейся за ним собаки, провалился в колодец и просидел там шесть дней, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные источники.

Провалившись в колодец глубиной четыре метра, мужчина долго звал на помощь, но его никто не слышал. Лишь через шесть суток местный фермер, проходивший мимо, обратил внимание на доносившиеся просьбы о помощи и вызвал спасателей.

При падении Робертс сломал ногу. Мужчина рассказал, что все шесть суток провел без еды. Вытащившие его спасатели отметили, что британец истощен и травмирован.