Мужчина средних лет пропал без вести в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал 49-летний Виталий Иваньков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение мужчины неивестно с 23 октября. Его рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-зеленые.

Всех, кто видел этого мужчину после 23 октября, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

