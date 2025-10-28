28 октября 2025, 13:53
Происшествия

Мужчина средних лет пропал без вести в Петрозаводске

В столице Карелии ищут 49-летнего Виталия Иванькова
Виталий Иваньков
Фото "ЛизаАлерт"

В Петрозаводске пропал 49-летний Виталий Иваньков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение мужчины неивестно с 23 октября. Его рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-зеленые.

Всех, кто видел этого мужчину после 23 октября, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось о том, что найден мертвым пропавший в Карелии 66-летний рыбак.

