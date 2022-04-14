Мужчина потерял сознание за рулем в Петрозаводске

Вчера днем в 15 часов 20 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. На улице Онежской Флотилии на обочине стоял автомобиль, водитель которого потерял сознание, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска осмотрели пострадавшего и оказали мужчине первую медицинскую помощь. Как оказалось, у водителя произошел гипертонический криз.

Пострадавший был доставлен врачами скорой помощи в больницу. Остальные обстоятельства этого происшествия устанавливаются. Фото pixabay.com/Fotorech