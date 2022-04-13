Мужчина в Лоухском районе перерезал женщине горло

В отношении 34-летнего мужчины в Карелии возбудили уголовное дело об убийстве. Днем 12 апреля он зарезал свою знакомую, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в квартире в поселке Чупа Лоухского района. Мужчина был пьян, поссорился с женщиной и как минимум дважды ударил ее ножом. Одну рану нанес в тело, другую – в шею, жертва скончалась.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о его аресте. По делу назначили судебные экспертизы, проводят следственные действия. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: SrigleyArts/pixabay.com