Мужчина получил сильные ожоги в Карелии при неясных обстоятельствах

Во вторник на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о госпитализации мужчины 1980 года рождения. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог нижних конечностей второй степени. На сегодняшний день известно только то, что житель Сортавальского района получил ожоги на территории Кондопожского района.

Сейчас по данному случаю проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства получения сильных ожогов потерпевшим. // Фото: unsplash.com / Mat Napo