15 ноября 2023, 07:45
Мужчина получил сильные ожоги в Карелии при неясных обстоятельствах
В Кондопоге выясняются обстоятельства травмирования 43-летнего гостя города
Во вторник на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о госпитализации мужчины 1980 года рождения. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Врачи диагностировали у пострадавшего термический ожог нижних конечностей второй степени. На сегодняшний день известно только то, что житель Сортавальского района получил ожоги на территории Кондопожского района.
Сейчас по данному случаю проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства получения сильных ожогов потерпевшим. // Фото: unsplash.com / Mat Napo