Мужчина погулял с подругой на чужие деньги в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковского счета пропали деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанка обронила свою карту на остановке. Ее нашел 36-летний мужчина. По пути домой он встретил подругу и предложил ей выпить. В итоге горожанин расплатился чужой картой в нескольких магазинах, покупая алкоголь, сигареты и кофе. Затем он выбросил платежное средство. Ущерб превысил 2000 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

