Мужчина погиб от спиленного им дерева в Ленобласти

В Ленинградской области молодой мужчина погиб после того, как на него упало спиленное им же самим дерево. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла 27 марта недалеко от поселка Каложицы. Бригада по заказу предпринимателя валила лес для расширения просеки вдоль линии электропередачи. В какой-то момент дерево упало на 38-летнего бригадира из Ростова-на-Дону.

На место случившегося была вызвана скорая помощь. Медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Разбирательство по факту трагедии начали сотрудники Следственного комитета.