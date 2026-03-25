Мужчина поджег дом со своими детьми после ссоры с женой

В Томской области 38-летний мужчина поджег дом, в котором находились пятеро детей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, инцидент случился в селе Берлинка. Мужчина выпивал, что не устраивало его жену. На этом фоне мужчина решил расправиться с семьей. Он поджег на веранде легковоспламеняющийся материал и бросил его под входную дверь, после чего ушел с места. В этот момент в доме были пятеро его детей, четверо из которых несовершеннолетние. Семье удалось спастись.

