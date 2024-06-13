Мужчина отреагировал на просьбу подростка и заработал статью

Девочка-подросток попросила прохожего купить ей спиртное. Теперь мужчину ждет наказание.

В Олонецком районе 15-летняя девочка попросила 46-летнего мужчину купить две банки крепкого пива. Она протянула свою банковскую карту. Прохожий в просьбе не отказал. Теперь мужчину привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф.

Полиция Карелии попросила родителей внимательно отнестись к организации досуга детей. // фото «Петрозаводск говорит»