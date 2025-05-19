Мужчина напугал двух школьниц в Петрозаводске

Мужчина напугал двух девочке в Петрозаводске днем 3 мая. О произошедшем рассказали в паблике «Карельский дворик», где опубликованы две записи с камер наблюдения.

Одна запечатлела, как две школьницы стоят вблизи алкомаркета на Октябрьском проспекте, к ним подходит мужчина. Одна девочка отходит в сторону магазина, в это время мужчина хватает вторую девочку, держит ее и идет за первой в магазин, где подзывает ребенка рукой, хватает за одежду и выводит на улицу. Что послужило для подобных действий – не ясно.

Телеграм-канал приводит слова мамы одной из несовершеннолетних, что якобы мужчина угрожал их дочери убийством, а двух девочек он отвел в подъезде дома через дорогу. При этом мужчина тряс детей и угрожал. Утверждается, что мама школьницы слышала происходящее по телефону и направляла мужа к месту происшествия. На подмогу подоспел отец одной из школьниц. Родные обратились в полицию, а дети нуждаются в помощи психолога. © «Петрозаводск говорит»