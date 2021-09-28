Мужчина на BMW в Карелии улетел в кювет и погиб

Смертельное ДТП случилось 27 сентября в Прионежском районе республики. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что погиб 44-летний водитель иномарки.

Он на 565-м километре региональной трассы «Педасельга - ст. Ладва-Ветка» не справился с управлением. В результате BMW вылетел в кювет, водитель скончался до приезда медиков.

Его 43-летний пассажир получил травмы. В момент аварии оба мужчины не были пристегнуты. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. // Фото: источник