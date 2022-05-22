Мужчина лишился денег, продавая старую бытовую технику в соцсети

Петрозаводчанин вместо заработка, лишился почти шести тысяч рублей. Обманутый 44-летний горожанин рассказал о случившемся полиции.

Мужчина разместил в соцсети объявление о продаже старой электроплиты. Покупатель связался с продавцом через мессенджер, сказал, что хочет купить бытовую технику и скинул ссылку для получения денег, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Житель карельской столицы кликнул по ссылке и заполнил поля – данные своей карты, трехзначный код с оборотной стороны и коды из смс-сообщений. Когда он нажал кнопку «получить денежные средства», с его счета неожиданно списали 5 500 рублей.

Мужчина понял, что его обманули, завершил общение с покупателем и пошел в полицию. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. (фото pixabay.com, mastersenaiper)