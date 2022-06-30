Мужчина хотел вернуть водительские права и дал взятку полицейскому

62-летний житель Карелии попал под статью после того, как дал взятку сотруднику полиции. По информации Следкома, мужчина хотел за 80 тысяч рублей вернуть свое водительское удостоверение и не сдавать экзамен по теории. Ранее его лишили прав за административное правонарушение.

Деньги он передавал в припаркованной машине. Все происходило 24 мая в Лахденпохском районе.

Сотрудник полиции сообщил руководству о «склонении его к совершению преступления». Подозреваемого задержали на месте. Во время допроса он признал вину. Уголовное дело дошло до суда. (фото пресс-центр СУ СК по РК)