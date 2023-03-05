05 марта 2023, 14:26
Мужчина бросил своего избитого друга умирать во дворе
В Петрозаводске осудили мужчину, избившего собутыльника, который потом умер
39-летнего мужчину осудили в Петрозаводске. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда своему приятелю, повлекшем по неосторожности его гибель.
В СУСК по Карелии установили, что в сентябре 2021 года пьяный мужчина поссорился, а затем избил 48-летнего приятеля в квартире. Затем он вынес товарища во двор соседнего дома. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима. // фото unsplash.com