Мужчина бросил своего избитого друга умирать во дворе

39-летнего мужчину осудили в Петрозаводске. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда своему приятелю, повлекшем по неосторожности его гибель.

В СУСК по Карелии установили, что в сентябре 2021 года пьяный мужчина поссорился, а затем избил 48-летнего приятеля в квартире. Затем он вынес товарища во двор соседнего дома. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима. // фото unsplash.com