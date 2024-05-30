Музей «Кижи» сообщил о смерти Николая Попова, которого называли атлантом, державшим на своих плечах наследие заповедного острова.

«Поэт и разработчик ракет, художник и создатель первых в России пожарных роботов, принимавших участие в охране Кижского погоста и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, харизматичный лидер и мастеровой, инноватор и хранитель старины, бескомпромиссный боец и тонкий ценитель прекрасного»,

- так характеризуется Николай Попов в сообщении музея.

При участии Попова был разработан план реставрации Преображенской церкви и была начата его реализация. Он помогал создавать уникальный плотницкий центр, известный сейчас на всю Россию.

В музее принесли соболезнования родным и близким Николая Попова. // Фото: unsplash.com / Parth Natani