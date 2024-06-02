Музей «Кижи» рассказал, как приехать на остров на автомобиле

Многие туристы, приезжающие в Карелию, да и местные жители еще не знают о существующем альтернативном пути на остров Кижи. Между тем, существует автомобильная дорога до деревни Оятевщина Медвежьегорского района. А от деревни до острова совершает регулярные рейсы музейное судно «Иван Вересов».

Для планирующих автомобильную поездку на Кижи музей-заповедник опубликовал актуальную информацию о расписании движения судна.

С 1 июня летнее расписание движения музейного судна — со среды по воскресенье (понедельник и вторник — выходные).

Отправление из Оятевщины — в 12:00, в субботу в 11:00.

Отправление с острова Кижи — в 15:00, в субботу в 16:00.

Время в пути составляет 20 минут.

Приобрести билеты на услуги с водной прогулкой можно на сайте музея. Также можно забронировать по телефону в экскурсионном отделе. // Фото: Музей-заповедник «Кижи».