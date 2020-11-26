Музей карельского фронта пообещали открыть в середине декабря

Музей Карельского фронта, торжественно открывшийся 30 сентября в Беломорске и закрывшийся всего через пару дней, обещают открыть для посещений вновь.

Военный музей, так скажем, ждет второе рождение в середине декабря. По крайней мере, так сегодня сообщает «Беломорская трибуна».

«Сегодня на заседании правительства республики шла речь о новой дате открытия Музея Карельского фронта, который проработал всего два дня. Артур Парфенчиков, глава Республики Карелии, установил новый срок начала работы - 15 декабря».

Откроет ли к этому времени свои двери музей – покажет время.

Создание музея на севере Карелии обошлось в 240 миллионов рублей, еще 28 миллионов ушло на подготовку экспозиции, а еще 4 миллиона потратили на художественную подсветку.