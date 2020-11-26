26 ноября 2020, 19:36
Музей карельского фронта пообещали открыть в середине декабря
Музей в Беломорске торжественно открывали, затем закрывали и теперь обещают, что объект все-таки заработает для посетителей
Музей Карельского фронта, торжественно открывшийся 30 сентября в Беломорске и закрывшийся всего через пару дней, обещают открыть для посещений вновь.
Военный музей, так скажем, ждет второе рождение в середине декабря. По крайней мере, так сегодня сообщает «Беломорская трибуна».
«Сегодня на заседании правительства республики шла речь о новой дате открытия Музея Карельского фронта, который проработал всего два дня. Артур Парфенчиков, глава Республики Карелии, установил новый срок начала работы - 15 декабря».
Откроет ли к этому времени свои двери музей – покажет время.
Создание музея на севере Карелии обошлось в 240 миллионов рублей, еще 28 миллионов ушло на подготовку экспозиции, а еще 4 миллиона потратили на художественную подсветку.