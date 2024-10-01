Мультимедийное шоу на музыку Вивальди покажут в Петрозаводске (6+)

Шоу "Любовь и смерть в Венеции" приоткроет тайны жизни композитора

Мультимедийное шоу неоклассической музыки от автора полюбившейся петрозаводчанам «Музыки в темноте» Евгении Зимы приезжает в Петрозаводск. По словам автора, это будет яркое иммерсивное шоу, посвященное великому Вивальди, которое разрушит все прошлые, привычные нам представления о самой популярной в мире музыке.

Кем был этот Антонио Вивальди, обычным смертным или божественным гением? Зачем к виртуозному скрипачу и композитору приходил его «черный человек»? Эти и многие другие вопросы без ответа и побудили Евгению Зиму начать работу над проектом, который погрузит петрозаводчан в атмосферу, а главное - в жизнь средневековой Венеции.

4000 тысячи отрисованных вручную кадров графики и целых 1600 страниц нотного текста; живой оркестр, современная хореография и голоса избранных теноров - все это подарит зрителю неподражаемую атмосферу тайны, волшебства и сделает его полноценным соучастником нового шоу. "Вивальди: любовь и смерть в Венеции" – это мультимедийное шоу для всей семьи, которое позволит заглянуть в невидимое, постоять на границе вечности и времени в городе призраке.

Шоу состоится 13 октября в ДК "Машиностроитель" в 19:00. Подробности и заказ билетов: по телефону: +7 (8142) 70-33-35.

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