МТС в честь 30-летия проводит розыгрыш миллионов призов

Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и все желающие. В числе призов - автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами.

В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

МТС сегодня – это мощная цифровая экосистема. На территории Карелии мы развиваем связь и обеспечиваем клиентов большим разнообразием сервисов вот уже 21 год. Помимо постоянного развития сети и модернизации телеком-инфраструктуры для улучшения качества связи, мы стараемся предоставить жителям региона самые передовые решения. Например, наши абоненты в регионе первыми получили доступ к технологиям VoLTE и VoWiFi, которые обеспечивают качественное соединение и возможность голосовых вызовов в труднодоступных местах. В честь 30-летия компании мы запустили розыгрыш, в котором жители Карелии могут выиграть как материальные призы, так и яркие впечатления. Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером

– отмечает директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Подробности об организаторе акции, правилах участия, количестве призов и порядке их получения можно узнать на сайте 30.mts.ru.

На правах рекламы. ПАО "МТС", ИНН 7740000076