Несколько домов в Карелии хотят отрезать от большой земли

Текст: Георгий Чентемиров

Поселок Игнойла в Суоярвском районе – местечко живописное и даже не слишком глухое. Там, правда, нет сотовой связи, зато от суоярвской трассы ехать около двадцати минут: мелочь по карельским меркам. Игнойлу на две части разрезает река Шуя. На одной стороне ГЭС, на другой – два солидных деревенских дома, в которых почти круглый год живут люди. Правда, уже скоро жить здесь они не смогут, и дома эти вместе с хозяйственными постройками можно будет разве что сжечь, чтобы на пепелище пожарить шашлык: иного применения им не придумаешь.

Причина столь пессимистичных прогнозов – планы властей по реконструкции моста через Шую. По нему можно было проехать к этим двум домам, а затем дальше, в деревню Хюрсюля, расположенную в нескольких километрах от Игнойла. Однако данный мост сейчас хотят превратить из автомобильного в пешеходный.

Что это означает на практике? Жители этих домов не смогут привезти себе новую мебель, крупную бытовую технику или строительные материалы для ремонта. Не смогут заказать ассенизаторскую машину. К ним не доедет (и уже не доезжает!) карета скорой помощи и пожарные. Весной на огород нельзя будет привезти удобрения, а летом – вывезти с него урожай. Фактически, здесь нельзя будет жить. Но чиновников, как мы скоро убедимся, это совсем не волнует.

По данным из «Википедии», в Игнойла проживают четыре человека, в Хюрсюля – вообще один. Однако эти населенные пункты никак нельзя считать заброшенными, в чем корреспондент «ПТЗ говорит» убедился сам.

Возле домов, которые хотят отрезать от внешнего мира, – чистота и порядок. Выкошенные лужайки, огороды, заготовленные дрова. Возле одного из домов высится свежепостроенный сарай. Видно, что люди здесь находятся подолгу. Ирина Кожевникова живет в Игнойла восемь месяцев в году. Ее соседка, Наталья Лоскутова, тоже проводит здесь почти круглый год.

– Я не хочу сидеть возле подъезда на лавочке или в квартире возле телевизора. Мне нравится в деревне. Мы с этого участка четыре семьи кормим! – объясняет пенсионерка.

Женщины говорят, что могли бы находиться здесь все время, но это невозможно из-за ужасных дорог, которые к тому же не чистят; зимой сюда можно добраться лишь на снегоходе. Если же мост через Шую превратят из автомобильного в пешеходный, пользоваться своими домами люди не смогут вообще .

До недавнего момент деревенские жители сами ухаживали за переправой. Например, укладывали настил, чтобы по мосту можно было ездить.

– Сарай разбирал, доски сюда принес, приколотил, – объясняет один из обитателей поселка Игнойла.

Сам мост, на взгляд дилетанта, выглядит относительно хорошо. Бревна лежат на металлических основаниях, а те, в свою очередь, покоятся на каменных «быках», обшитых деревом. Деревянная обшивка «быков» разбита, однако местные жители, ремонтировавшие сооружение, говорят, что каменные стойки исправны, их нужно только подлатать снаружи .

Власти утверждают совсем иное: мост нужно строить заново. Причем автомобильный обойдется в астрономические сто миллионов, а пешеходный – в скромные восемь. Проблема в одном: эти восемь миллионов будут выброшены на ветер, потому что ходить здесь будет некому .

Ничейная дорога

Теоретически к поселку Игнойла можно было проехать с другой стороны – со стороны поселка Хюрсюля. Он, как сказано выше, расположен в нескольких километрах, и к нему от суоярвской трассы ведет дорога, идущая от поселка Соддер. Сейчас она находится в пристойном состоянии. Е сли бы она в таком же виде тянулась до Игнойла, проблемы бы не было: люди бы просто ездили другим путем.

Но вот в чем загвоздка: путь между соседними населенными пунктами просто чудовищен. Называть его дорогой – кощунство. Представить, что по нему поедет, например, машина скорой помощи с пациентом, невозможно.

Таким образом, если автомобильную переправу уберут, дома Лоскутовой и Кожевниковой окажутся в капкане. С одной стороны – мост, по которому можно только ходить. С другой стороны – дорога, по которой почти невозможно проехать.

Местные жители объясняют: причина в том, что дорога, идущая через Хюрсюля, никому не принадлежит. Как указано в перечне региональных автодорог, она начинается в поселке Проккойла и официально заканчивается в поселке Соддер. Дальше – пустота. По словам местных, фактически это трасса для лесовозов. Так и есть; судя по спутниковым снимкам, от нее тянутся так называемые «хвосты» к лесным делянкам.

Обители деревни считают, что в 2005 году объект «потеряли» при передаче Управлению автодорог. Любопытно, что чиновники сами не понимают, где чье имущество. Так, в одном из ответов администрац ия Суоярвского района пишет , что дорога между двумя поселками находится в ведении республиканских властей. МВД же указывает , что участок от Игнойла до Хюрсюля с баланса снят. Классика!

МЧС против

О намерении уничтожить автомобильный мост люди узнали в 2018 году. Тогда одна из жительниц позвонила на прямую линию Путина. В Игнойла приехали чиновники карельского правительства, в том числе Виктор Россыпнов, бывший в то время руководителем Управления автодорог. Он-то и сообщил, что мост придется реконструировать.

За последние два года граждане неоднократно пытались изменить ситуацию в свою сторону. Как водится, писали в различные инстанции и получали ответы разной степени цинизма. Так, в 2019 году чиновники Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи ответили Лоскутовой буквально следующее:

« В связи со значительной стоимостью работ по ремонту вышеуказанного сооружения и отсутствием перспектив развития населенного пункта было принято решение об устройстве пешеходного моста взамен существующего автомобильного ».

Отсутствие перспектив развития! Да под таким девизом можно половину городов и поселков Карелии закрыть. А потом и саму Карелию.

– Ну нельзя так, мы ведь все-таки люди... – вздыхает Наталья Лоскутова.

Единственным ведомством, которое высказалось в защиту жителей, оказалось МЧС. Специалисты министерства напомнили чиновникам, что те должны «обеспечивать исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям». Казалось бы, простая мысль, не требующая отдельных разъяснений! Правда, в своем ответе МЧС указало, что ответственность лежит на поселковой администрации.

– Мост находится в ведении Управления автодорог. Они приняли решение его демонтировать, а затем организовать пешеходное движение. Это информация по состоянию на апрель. Немного непонятно нам: они будут сносить и строить новый – или как-то реконструировать существующий. Мы им предлагали – давайте оставим то, что есть. Но они отвечают: нет, решение принято… – объясняла глава Вешкельского поселения Ирина Малаховская.

Вот ведь как интересно: решение о реконструкции объекта принимают одни, а отвечать за последствия придется другим!

Сейчас по мосту движение машин запрещено, да и не каждый отважится по нему проехать. Например, в прошлом году бригада скорой помощи отказалась въезжать на переправу.

– В прошлом году девушка, сплавлявшаяся по Шуе на байдарке, сломала ногу. Скорая помощь доехала до моста, дальше ехать отказалась. Так эту девушку на брезенте пешком несли. Минут двадцать ее тащили,

– вспоминает Ирина Кожевникова.

Люди боятся и пожаров, в том числе лесных. Наталья Лоскутова вспоминает, что в ее детстве пламя однажды подступило вплотную к домам. Возникают трудности и с доставкой воды. В Игнойла есть колодец, но вода из него непригодна для питья. Родник же расположен в семистах метрах от домов – и как раз по другую сторону моста. И раз привезти воду теперь нельзя, приходится ходить за ней пешком.

Жители Игнойла уже сами не рады, что когда-то стали жаловаться на состояние моста. Говорят, лучше бы сами его ремонтировали, авось простоял бы еще полтора десятка лет.

– Безобразие! Мост строили в конце девяностых, когда в стране была разруха. Но деньги нашлись! А сейчас стабильность и процветание, но денег нет…

– возмущается уроженец поселка.