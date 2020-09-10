Несколько домов в Карелии хотят отрезать от большой земли
Текст: Георгий Чентемиров
Поселок Игнойла в Суоярвском районе – местечко живописное и даже не слишком глухое. Там, правда, нет сотовой связи, зато от суоярвской трассы ехать около двадцати минут: мелочь по карельским меркам. Игнойлу на две части разрезает река Шуя. На одной стороне ГЭС, на другой – два солидных деревенских дома, в которых почти круглый год живут люди. Правда, уже скоро жить здесь они не смогут, и дома эти вместе с хозяйственными постройками можно будет разве что сжечь, чтобы на пепелище пожарить шашлык: иного применения им не придумаешь.
Причина столь пессимистичных прогнозов – планы властей по реконструкции моста через Шую. По нему можно было проехать к этим двум домам, а затем дальше, в деревню Хюрсюля, расположенную в нескольких километрах от Игнойла. Однако данный мост сейчас хотят превратить из автомобильного в пешеходный.
Что это означает на практике? Жители этих домов не смогут привезти себе новую мебель, крупную бытовую технику или строительные материалы для ремонта. Не смогут заказать ассенизаторскую машину. К ним не доедет (и уже не доезжает!) карета скорой помощи и пожарные. Весной на огород нельзя будет привезти удобрения, а летом – вывезти с него урожай. Фактически, здесь нельзя будет жить. Но чиновников, как мы скоро убедимся, это совсем не волнует.
По данным из «Википедии», в Игнойла проживают четыре человека, в Хюрсюля – вообще один. Однако эти населенные пункты никак нельзя считать заброшенными, в чем корреспондент «ПТЗ говорит» убедился сам.
Возле домов, которые хотят отрезать от внешнего мира, – чистота и порядок. Выкошенные лужайки, огороды, заготовленные дрова. Возле одного из домов высится свежепостроенный сарай. Видно, что люди здесь находятся подолгу. Ирина Кожевникова живет в Игнойла восемь месяцев в году. Ее соседка, Наталья Лоскутова, тоже проводит здесь почти круглый год.
– Я не хочу сидеть возле подъезда на лавочке или в квартире возле телевизора. Мне нравится в деревне. Мы с этого участка четыре семьи кормим! – объясняет пенсионерка.
Женщины говорят, что могли бы находиться здесь все время, но это невозможно из-за ужасных дорог, которые к тому же не чистят; зимой сюда можно добраться лишь на снегоходе. Если же мост через Шую превратят из автомобильного в пешеходный, пользоваться своими домами люди не смогут вообще.
До недавнего момент деревенские жители сами ухаживали за переправой. Например, укладывали настил, чтобы по мосту можно было ездить.
– Сарай разбирал, доски сюда принес, приколотил, – объясняет один из обитателей поселка Игнойла.
Сам мост, на взгляд дилетанта, выглядит относительно хорошо. Бревна лежат на металлических основаниях, а те, в свою очередь, покоятся на каменных «быках», обшитых деревом. Деревянная обшивка «быков» разбита, однако местные жители, ремонтировавшие сооружение, говорят, что каменные стойки исправны, их нужно только подлатать снаружи.
Власти утверждают совсем иное: мост нужно строить заново. Причем автомобильный обойдется в астрономические сто миллионов, а пешеходный – в скромные восемь. Проблема в одном: эти восемь миллионов будут выброшены на ветер, потому что ходить здесь будет некому.
Ничейная дорога
Теоретически к поселку Игнойла можно было проехать с другой стороны – со стороны поселка Хюрсюля. Он, как сказано выше, расположен в нескольких километрах, и к нему от суоярвской трассы ведет дорога, идущая от поселка Соддер. Сейчас она находится в пристойном состоянии. Если бы она в таком же виде тянулась до Игнойла, проблемы бы не было: люди бы просто ездили другим путем.
Но вот в чем загвоздка: путь между соседними населенными пунктами просто чудовищен. Называть его дорогой – кощунство. Представить, что по нему поедет, например, машина скорой помощи с пациентом, невозможно.
Таким образом, если автомобильную переправу уберут, дома Лоскутовой и Кожевниковой окажутся в капкане. С одной стороны – мост, по которому можно только ходить. С другой стороны – дорога, по которой почти невозможно проехать.
Местные жители объясняют: причина в том, что дорога, идущая через Хюрсюля, никому не принадлежит. Как указано в перечне региональных автодорог, она начинается в поселке Проккойла и официально заканчивается в поселке Соддер. Дальше – пустота. По словам местных, фактически это трасса для лесовозов. Так и есть; судя по спутниковым снимкам, от нее тянутся так называемые «хвосты» к лесным делянкам.
Обители деревни считают, что в 2005 году объект «потеряли» при передаче Управлению автодорог. Любопытно, что чиновники сами не понимают, где чье имущество. Так, в одном из ответов администрация Суоярвского района пишет, что дорога между двумя поселками находится в ведении республиканских властей. МВД же указывает, что участок от Игнойла до Хюрсюля с баланса снят. Классика!
МЧС против
О намерении уничтожить автомобильный мост люди узнали в 2018 году. Тогда одна из жительниц позвонила на прямую линию Путина. В Игнойла приехали чиновники карельского правительства, в том числе Виктор Россыпнов, бывший в то время руководителем Управления автодорог. Он-то и сообщил, что мост придется реконструировать.
За последние два года граждане неоднократно пытались изменить ситуацию в свою сторону. Как водится, писали в различные инстанции и получали ответы разной степени цинизма. Так, в 2019 году чиновники Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи ответили Лоскутовой буквально следующее:
«В связи со значительной стоимостью работ по ремонту вышеуказанного сооружения и отсутствием перспектив развития населенного пункта было принято решение об устройстве пешеходного моста взамен существующего автомобильного».
Отсутствие перспектив развития! Да под таким девизом можно половину городов и поселков Карелии закрыть. А потом и саму Карелию.
– Ну нельзя так, мы ведь все-таки люди... – вздыхает Наталья Лоскутова.
Единственным ведомством, которое высказалось в защиту жителей, оказалось МЧС. Специалисты министерства напомнили чиновникам, что те должны «обеспечивать исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям». Казалось бы, простая мысль, не требующая отдельных разъяснений! Правда, в своем ответе МЧС указало, что ответственность лежит на поселковой администрации.
– Мост находится в ведении Управления автодорог. Они приняли решение его демонтировать, а затем организовать пешеходное движение. Это информация по состоянию на апрель. Немного непонятно нам: они будут сносить и строить новый – или как-то реконструировать существующий. Мы им предлагали – давайте оставим то, что есть. Но они отвечают: нет, решение принято… – объясняла глава Вешкельского поселения Ирина Малаховская.
Вот ведь как интересно: решение о реконструкции объекта принимают одни, а отвечать за последствия придется другим!
Сейчас по мосту движение машин запрещено, да и не каждый отважится по нему проехать. Например, в прошлом году бригада скорой помощи отказалась въезжать на переправу.
– В прошлом году девушка, сплавлявшаяся по Шуе на байдарке, сломала ногу. Скорая помощь доехала до моста, дальше ехать отказалась. Так эту девушку на брезенте пешком несли. Минут двадцать ее тащили,
– вспоминает Ирина Кожевникова.
Люди боятся и пожаров, в том числе лесных. Наталья Лоскутова вспоминает, что в ее детстве пламя однажды подступило вплотную к домам. Возникают трудности и с доставкой воды. В Игнойла есть колодец, но вода из него непригодна для питья. Родник же расположен в семистах метрах от домов – и как раз по другую сторону моста. И раз привезти воду теперь нельзя, приходится ходить за ней пешком.
Жители Игнойла уже сами не рады, что когда-то стали жаловаться на состояние моста. Говорят, лучше бы сами его ремонтировали, авось простоял бы еще полтора десятка лет.
– Безобразие! Мост строили в конце девяностых, когда в стране была разруха. Но деньги нашлись! А сейчас стабильность и процветание, но денег нет…
– возмущается уроженец поселка.
Мужчина рассказывает историю своего дома: его построили финны в другом месте, а сюда строение перевезли по бревнышку. Заново дом собирал дед нашего собеседника, и до сих пор можно увидеть цифры, которыми нумеровали бревна. Молодой человек вспоминает: подростком он не любил сюда ездить, но сейчас, повзрослев, готов проводить в поселке Игнойла все свободное время. Как говорится, «Не нужен нам берег турецкий»... У этого места есть своя история, и есть люди, которым оно дорого. Жаль только, что не дорого оно чиновникам, принимающем решения о его дальнейшей судьбе.