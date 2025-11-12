Москвичи провели своего человека в руководители профсоюза медиков РК

12 ноября в Петрозаводске прошел внеочередной пленум профсоюза работников здравоохранения Карелии. Состоялся он по инициативе руководства российского профсоюза работников здравоохранения, исключившего председателя карельского профсоюза Михаила Цаплина из рядов организации.

Претензии к Цаплину были связаны с тем, что был превышен фонд оплаты труда. К тому же Цаплина упрекнули в том, что профсоюзная организация становится малочисленной. Удивительно, но в качестве претензии было высказано и то, что в последнее время появилось слишком много исков в защиту прав медработников. Кстати, все они были выиграны благодаря тому, что в профсоюз был принят на работу инспектор по труду.

Членам президиума карельского профсоюза было предложено проголосовать за прекращение полномочий Михаила Цаплина. Первоначальное голосование оказалось для московских руководителей провальным. Большинство членов президиума проголосовали против. Медработники говорили о том, что не хотят голосовать против совести и стремятся сохранить к себе уважение.

После этого на тех, кто отказался поддержать предложение о расторжении договора с Цаплиным, обрушился массированный шквал критики. Руководитель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников был крайне раздражен и обвинил Цаплина и его сторонников в раскольнической деятельности. Сторонникам Цаплина предложили даже выйти из профсоюза и создать собственную организацию. Домников сказал, что Михаил Цаплин разваливает профсоюз.

При поддержке главных врачей карельских лечебных учреждений, которые призывали проголосовать за расторжение договора с Цаплиным, удалось убедить членов президиума переголосовать. При повторном голосовании удалось набрать нужное количество голосов, достаточное для расторжения трудового договора с Михаилом Цаплиным.

Со стороны Минздрава РК была предложена кандидатура главного врача онкологического диспансера Ерванда Хидишяна на должность исполняющего обязанности председателя профсоюза работников здравоохранения. Попытка выдвинуть альтернативного кандидата - председателя общественной организации медработников "Союз профессионалов" Татьяну Вильке - натолкнулась на жесткие вопросы к ней со стороны членов московской делегации. Договорились почти до того, что Вильке вообще не может быть членом профсоюза. В итоге, она отказалась участвовать в выборах.

Предсказуемо и. о. председателя карельского профсоюза работников здравоохранения стал Хидишян. Некоторые руководители профсоюзных первичек говорили о том, что рядовым работникам будет крайне сложно защищать свои трудовые права, когда у руля профсоюзной организации будет стоять главный врач, а в прошлом министр здравоохранения. Теперь именно Хидишяну предстоит подготовить отчетно-выборную конференцию профсоюза, которая намечена на 5 декабря.

Цаплин заявил, что собирается оспорить решение о его исключении из профсоюза в суде.