Мошенники с помощью подмены номера обокрали женщину из Карелии

В полицию Медвежьегорска обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники украли деньги с ее банковского счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей пришло сообщение с номера телефона банка о том, что на ее телефоне обнаружена вирусная активность. Для защиты денег следовало зайти в приложение банка, найти антивирус и разрешить доступ к файлам на устройстве. Не подозревая, что это уловка, женщина выполнила указания. После этого с ее счета пропали 48 тысяч рублей.

Стражи порядка считают, что мошенники подменили номер телефона. По заявлению горожанки проводится проверка.