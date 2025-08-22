22 августа 2025, 13:18
Мошенники с помощью подмены номера обокрали женщину из Карелии
В полицию Медвежьегорска поступило заявление о хищении денег
Фото: unsplash / Paul Hanaoka
В полицию Медвежьегорска обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники украли деньги с ее банковского счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, ей пришло сообщение с номера телефона банка о том, что на ее телефоне обнаружена вирусная активность. Для защиты денег следовало зайти в приложение банка, найти антивирус и разрешить доступ к файлам на устройстве. Не подозревая, что это уловка, женщина выполнила указания. После этого с ее счета пропали 48 тысяч рублей.
Стражи порядка считают, что мошенники подменили номер телефона. По заявлению горожанки проводится проверка.