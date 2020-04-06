Мошенник снял 200 тысяч рублей со счета жительницы Карелии

В полицию Пряжинского района обратилась 51-летняя жительница одного из сел. Женщина рассказала, что после общения с мужчиной по имени Дмитрий у нее пропали все сбережения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В беседе со стражами порядка пострадавшая объяснила, что 31 марта ей позвонил некий Дмитрий, предложил вложить деньги и получить крупную прибыль. Себе мужчина просил десять процентов. Женщина легко согласилась, не вникая в суть дела.

Звонивший попросил перевести ему 9999 рублей и сфотографировать банковские карты, что жительница Карелии и сделала. Никаких денег ей не пришло. А потом и вовсе женщина обнаружила, что с ее счета списали около 200 тысяч рублей. Дмитрий выходить на связь перестал.

Полиция района проводит проверку по факту сообщения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.