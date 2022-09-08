Мощный пожар произошел на севере Карелии

Сегодня утром в поселке Лоухи произошел сильный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Лоухскому району.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 4:49. На место выехали три единицы техники и 13 человек личного состава пожарных частей Лоухи и Чупы. Выяснилось, что горит неэксплуатируемое здание.

Площадь пожара составила 462 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Фото ОПС по Лоухскому району