Мощные пожары полыхали ночью в районе Петрозаводска

Сегодня ночью и ранним утром в Петрозаводске вспыхнули два сильных пожара на Зареке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Так, в 2:34 загорелась хозяйственная постройка у дома №13 по улице Чернышевского. На тушение возгорания были брошены 8 единиц техники и 23 специалиста. Пожар был ликвидирован в 3:27.

А уже в 3:40 стало известно о том, что полыхает жилой дом №4 по улице Радищева. Туда были брошены 10 единиц техники и 33 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось к 5:04.

Причины и обстоятельства огненных происшествий выясняются. // Фото: freepik.com / Ilovehz, 2 Гис