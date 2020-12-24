24 декабря 2020, 09:25
Момент наезда на женщину в Петрозаводске попал на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент, произошедший на Древлянке
Момент аварии с участием женщины-пешехода на Древлянке попал на видео. Инцидент сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.
Напомним, ДТП произошло в 17:41 23 декабря. На кадрах видно, что женщина пыталась перейти проезжую часть на пересечении Березовой аллеи и улицы Древлянка. Проезжавший мимо автомобиль сбил ее. Удар получился несильным, но пешеход все равно получила травмы.
На место происшествия выезжали специалисты пожарно-спасательного подразделения.