Момент наезда на женщину в Петрозаводске попал на видео

Момент аварии с участием женщины-пешехода на Древлянке попал на видео. Инцидент сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.

Напомним, ДТП произошло в 17:41 23 декабря. На кадрах видно, что женщина пыталась перейти проезжую часть на пересечении Березовой аллеи и улицы Древлянка. Проезжавший мимо автомобиль сбил ее. Удар получился несильным, но пешеход все равно получила травмы.

На место происшествия выезжали специалисты пожарно-спасательного подразделения.