24 декабря 2020, 09:25
Происшествия

Момент наезда на женщину в Петрозаводске попал на видео

Городская камера наблюдения сняла инцидент, произошедший на Древлянке

Момент аварии с участием женщины-пешехода на Древлянке попал на видео. Инцидент сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.

Напомним, ДТП произошло в 17:41 23 декабря. На кадрах видно, что женщина пыталась перейти проезжую часть на пересечении Березовой аллеи и улицы Древлянка. Проезжавший мимо автомобиль сбил ее. Удар получился несильным, но пешеход все равно получила травмы.

На место происшествия выезжали специалисты пожарно-спасательного подразделения.

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Петрозаводск
березовая аллея
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