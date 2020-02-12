Молодые люди сняли на видео издевательства над птицей в Петрозаводске

В одной из групп в социальной сети, посвященной Петрозаводску, появилась короткая видеозапись, поражающая своей жестокостью.

На двадцатисекундном видео запечатлена группа молодых людей, которые издеваются над птицей. По крыльям и хвосту можно предположить, что это голубь.

Один участник ролика держит птицу в руках, другой отрабатывает на ней боксерские приемы. При этом птица не шевелит ни головой, ни крыльями, ни лапками.

«Боксер» наносит более шести точных ударов, после чего выбивает пернатого из рук того, кто держит. Птица падает на снег и не шевелится.

Все это действо снимает на видео оператор. По неподтвержденной информации, «героями» видеоролика являются учащиеся одного из образовательных учреждений Петрозаводска. Наша редакция попыталась связаться с ними и узнать мотивы подобного поведения, однако наши сообщения остались без ответа.

Когда была сделана видеозапись не ясно. Предположительно, ролик был снят неподалеку от одного из торговых центров карельской столицы.

Оригинальная видеозапись содержит большое количество ненормативной лексики. Публиковать ее в таком виде, как и давать прямую ссылку на видео запрещено законом. Редакция «Петрозаводск говорит» позволила себе разместить видеозапись, удалив из него звук. Предупреждаем, что видео (18+) может шокировать, запись лучше не смотреть в присутствии детей.