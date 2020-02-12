ГИБДД ищет очевидцев ДТП с автобусом в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев, которые стали свидетелями падения пожилой женщины в автобусе.

Инцидент произошел 7 февраля в 18:35 в районе перекрестка улиц Кирова и Еремеева. Водитель маршрутки при подъезде к остановке экстренно затормозил. В этот момент в салоне маршрутки упала женщина, 1949 года рождения. Спустя несколько дней, 11 февраля, она обратилась за медицинской помощью. Врачи назначили ей лечение.

«Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия»,

- говорится в сообщении дорожного ведомства.

Информацию о ДТП просят сообщать по телефонам дежурной части: 78-44-44, 715-900.