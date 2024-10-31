Молодой мужчина попал под колеса автомобиля в Петрозаводске

В среду, 30 октября, в 16:40 в Петрозаводске произошло ДТП с участием пешехода на улице Гоголя. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

По данным Госавтоинспекции города, 42-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил наезд на 31-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет.

В результате аварии пешеход получил травмы. Ему было назначено лечение. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить специалистам. // Фото: скриншот видео CityLink