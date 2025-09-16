Молодой мужчина из Карелии получил больше 15 лет колонии

В Сегежском округе перед судом предстал 32-летний местный житель. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным ведомства, в январе 2025 года мужчина приобрел через интернет наркотики, которые собирался реализовать через закладки на территории Сегежи. Однако горожанин был задержан сотрудниками полиции. А дома у него нашли еще одну партию товара.

В суде обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что купил запрещенные вещества, чтобы употребить самостоятельно.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

