16 сентября 2025, 15:23
Молодой мужчина из Карелии получил больше 15 лет колонии
Житель Сегежского округа признан виновным в покушении на сбыт наркотиков
В Сегежском округе перед судом предстал 32-летний местный житель. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
По данным ведомства, в январе 2025 года мужчина приобрел через интернет наркотики, которые собирался реализовать через закладки на территории Сегежи. Однако горожанин был задержан сотрудниками полиции. А дома у него нашли еще одну партию товара.
В суде обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что купил запрещенные вещества, чтобы употребить самостоятельно.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
