Молодой мужчина бесследно исчез в Карелии

Полиция Карели объявила в розыск Ивана Абрамова, 1987 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой мужчина 17 января уехал из Пряжи в деревню Кескозеро Олонецкого района. В последний раз он выходил на связь 21 января. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Рост пропавшего 175-180 сантиметров. Среднего телосложения. Был одет в черные болоньевые брюки, черную куртку, черную шапку, коричневые ботинки. При себе имел черную спортивную сумку с красным кантом.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по телефонам: +7-906-207-75-88, +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68.