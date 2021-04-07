Мокрый снег с дождем ожидаются в четверг в Карелии

Завтра, 8 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный 5-10 м/с, днем северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный умеренный, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.