Мокрый снег пройдет в Карелии в пятницу

Днем в пятницу в Петрозаводске пройдет мокрый снег, будет облачно с прояснениями, гололедица на дорогах. Ночью осадков не будет, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха днем составит +1,+3 градуса, ночью опустится до -5,-7 градусов. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии тоже будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег, в том числе мокрый.

По инфорамции Гидрометцентра России, в Калевале днем 0 градусов, ночью -8 градусов;

в Кондопоге днем +3 градуса, ночью -2 градуса;

в Медвежьегорске днем 0 градусов, ночью -4 градуса;

в Олонце днем +5 градусов, ночью -2 градуса;

в Пудоже днем +4 градуса, ночью -4 градуса;

в Сегеже днем 0 градусов, ночью -5 градусов;

в Сортавале днем +6 градусов, ночью -2 градуса;

в Суоярви днем +4 градуса, ночью -1 градус. // Фото: eva-green/Pixabay