Мокрый снег пройдет на Первомай в Карелии

Завтра, 1 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°C, местами до -8°С, днем +4, +9°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/NickyPe