Мокрый снег ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 5 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4°С, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже +1+3, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +2+3, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото smolensk-news.net