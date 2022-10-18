Мокрый снег обещают в среду в Карелии

Завтра, 19 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+3°С, днем +3,+5°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днем +2,+7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0+4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +2+6, переменная облачность, утром возможен дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com