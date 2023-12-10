Много полиции будет на улицах Петрозаводска в понедельник

В понедельник, 11 декабря, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Инспекторы организуют сплошные проверки водителей. Дорожные полицейские будут искать пьяных автомобилистов.

За 11 месяцев года в авариях с участием нетрезвых водителей в Петрозаводске погибли 4 человека и пострадали еще 16. Такую статистику привели в ведомстве.

Полиция просит жителей карельской столицы сообщать о людях, которые садятся за руль, будучи пьяными. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска