Младенец внезапно умер после кормления в Петербурге

Выясняются обстоятельства смерти недавно родившегося малыша в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер младенец. Обстоятельствами смерти ребенка занимаются правоохранительные органы.

По данным «Фонтанки», 2 октября мать положила капризничавшую дочь рядом с собой. На утро она обнаружила, что дочь не дышит.

Медики констатировали смерть малышки. Семья умершей полная и благополучная.

