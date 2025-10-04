04 октября 2025, 11:45
Младенец внезапно умер после кормления в Петербурге
Выясняются обстоятельства смерти недавно родившегося малыша в Санкт-Петербурге
Фото: freepik
В Санкт-Петербурге умер младенец. Обстоятельствами смерти ребенка занимаются правоохранительные органы.
По данным «Фонтанки», 2 октября мать положила капризничавшую дочь рядом с собой. На утро она обнаружила, что дочь не дышит.
Медики констатировали смерть малышки. Семья умершей полная и благополучная.
