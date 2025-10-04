Младенец внезапно умер после кормления в Петербурге

В Санкт-Петербурге умер младенец. Обстоятельствами смерти ребенка занимаются правоохранительные органы.

По данным «Фонтанки», 2 октября мать положила капризничавшую дочь рядом с собой. На утро она обнаружила, что дочь не дышит.

Медики констатировали смерть малышки. Семья умершей полная и благополучная.

