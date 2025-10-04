В Петрозаводске состоялась встреча рабочей группы экспертного клуба с премьер-министром правительства Карелии Андреем Сергеевым.

Андрей Сергеев попросил экспертный клуб Карелии подготовить анализ и предложения по экономическому развитию республики и самоосознанию Карелии. Мнения о военной угрозе России со стороны Финляндии, Швеции и стран Балтии были услышаны чиновником.

«Андрей Сергеевич попросил нас дать ему не чиновничий взгляд на ситуацию в регионе по нескольким направлениям. Он особо отметил необходимость осмыслености Карелии ее жилетями: "пока сами не зададим смысл себя, будем находиться в статусе транзитной территории". Приятно, что он говорит практически те же слова, что и Переслегин С.Б., в части самоосмысления республики», - говорится в сообщении.