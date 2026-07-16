«Мир Индии» теперь в Петрозаводске

Национальная индийская ярмарка продлена в торговом центре города

Индия - загадочная и экзотическая страна, после открытия которой в Европу потекли разнообразные товары, которых до этого не знал Старый свет - ткани, пряности, краски, специи и многое другое. И интерес к индийской культуре и индийским товарам не угасает и по сей день.

В рамках ярмарки в Петрозаводске представлен широкий ассортимент индийских товаров: от традиционных национальных приправ и специй до предметов интерьера и быта. Восточные специи раньше были не только предметом торгов и роскоши, ради них велись целые войны. А теперь они доступны любой хозяйке в большом ассортименте и совсем недалеко от дома.

На ярмарке вас ждут:

- Рис басмати;

- Мед;

- Чай Индия Шри-Ланка Непал;

- Шарфы палантины, кашемир пашмина;

- Аюрведа;

- Сладости;

- Бижутерия;

- косметика

- Покрывала;

- Постельное бельё;

- Одежда;

и многое другое.

Индийская ярмарка "МИР ИНДИИ" открыта с 10 февраля по 10 апреля,​ с 10:00 до 21:00, и ждет вас в ТЦ "Лотос Плаза", 1 этаж, (рядом с отделом « Fix Price»)

г. Петрозаводск, Лесной проспект, 47а.

Вход бесплатный.

Фото предоставлены организаторами ярмарки

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