«Мир Индии» теперь в Петрозаводске

Индия - загадочная и экзотическая страна, после открытия которой в Европу потекли разнообразные товары, которых до этого не знал Старый свет - ткани, пряности, краски, специи и многое другое. И интерес к индийской культуре и индийским товарам не угасает и по сей день.
В рамках ярмарки в Петрозаводске представлен широкий ассортимент индийских товаров: от традиционных национальных приправ и специй до предметов интерьера и быта. Восточные специи раньше были не только предметом торгов и роскоши, ради них велись целые войны. А теперь они доступны любой хозяйке в большом ассортименте и совсем недалеко от дома.
На ярмарке вас ждут:
- Рис басмати;
- Мед;
- Чай Индия Шри-Ланка Непал;
- Шарфы палантины, кашемир пашмина;
- Аюрведа;
- Сладости;
- Бижутерия;
- косметика
- Покрывала;
- Постельное бельё;
- Одежда;
и многое другое.
Индийская ярмарка "МИР ИНДИИ" открыта с 10 февраля по 10 апреля, с 10:00 до 21:00, и ждет вас в ТЦ "Лотос Плаза", 1 этаж, (рядом с отделом « Fix Price»)
г. Петрозаводск, Лесной проспект, 47а.
Вход бесплатный.
Фото предоставлены организаторами ярмарки
Реклама. ИП Колесников Ф.И., ИНН 614089344873