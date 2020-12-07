Минздрав РФ объяснился за ограничения на поездки

В Минздраве РФ посчитали, что журналисты вырвали из контекста фразу министра Михаила Мурашко о возможности введения ограничения на передвижения внутри регионов и между ними.

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов пояснил, что Минздрав не предлагает дополнительных ограничений на поездки. Информация об этом появилась на сайте федерального ведомства.

«Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации»,

- говорится в сообщении министерства.

«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста»,

- прокомментировал помощник министра.

Ранее Мурашко на конференции «Медицина и качество» сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами и внутри субъектов. (фото vesti.ru)