Минздрав РФ изменил протоколы лечения при омикрон-штамме

В России изменились протоколы лечения при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, выяснилось, что некоторые препараты не столь эффективны при лечении зараженного омикроном.

Мурашко уточнил, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. Она обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам. Фото pixabay.com/geralt