Минимальный размер выплат мобилизованным с 1 ноября составит 195 тысяч

С 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для россиян, призванных по частичной мобилизации, составит минимум 195 тысяч рублей. Это следует из поручения президента РФ.

На правительственном портале «Объясняем.рф» сообщается, что выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции.

«Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего»,

- сказано в сообщении портала.

Руководителям регионов поручено оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению. Также губернаторы должны обеспечить реализацию мер социальной поддержки семей призванных на службу по мобилизации.

В Карелии, например, было принято решение о финансовой помощи семьям мобилизованных с детьми - по 50 тысяч рублей на ребенка, были установлены выплаты беременным супругам мобилизованных. Еще одна мера поддержки - механизм соцконтракта. Также помощь оказывают волонтеры. (фото скриншот видео Минобороны РФ)