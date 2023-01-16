16 января 2023, 19:07
Минфин Карелии признан одним из лучших
Подведены итоги федерального конкурса «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля»
Министерство финансов стало победителем номинации «Эффективный контроль» VI Всероссийского конкурса «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля», сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
В ежегодном состязании традиционно участвуют региональные и муниципальные ведомства со всех регионов страны. При определении победителей учитываются как количество и качество проверок, так и их результативность, а также взаимодействие с другими ведомствами и новации в работе.
Стоит отметить, что карельское министерство одерживает победу уже третий раз. // Фото: gov.karelia.ru.