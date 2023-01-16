Минфин Карелии признан одним из лучших

Министерство финансов стало победителем номинации «Эффективный контроль» VI Всероссийского конкурса «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля», сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В ежегодном состязании традиционно участвуют региональные и муниципальные ведомства со всех регионов страны. При определении победителей учитываются как количество и качество проверок, так и их результативность, а также взаимодействие с другими ведомствами и новации в работе.

Стоит отметить, что карельское министерство одерживает победу уже третий раз. // Фото: gov.karelia.ru.