13 апреля 2021, 18:48
Экономика

Минэк Карелии раздает гранты для социальных предпринимателей

Миллион рублей может получить предприятие, зарегистрированное в Арктической зоне

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия готово предоставить гранты социальным предприятиям для обеспечения расходов, связанных с реализацией нового бизнес-проекта или расширения деятельности, в рамках действующего проекта в сфере социального предпринимательства, сообщает городская администрация.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией. Максимальный размер –  500 тысяч рублей на одного получателя поддержки и миллион рублей на одного получателя поддержки, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в Арктической зоне.

Документы можно подать до 1 мая 2021 года. В целях получения статуса социального предприятия субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо подать соответствующую заявку в центре «Мой бизнес» по адресу: Петрозаводск, набережная Гюллинга, дом 11, тел. 8 (8142) 44-54-00, 8 (800) 100-29-80.

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»

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социальное предпринимательство