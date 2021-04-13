Минэк Карелии раздает гранты для социальных предпринимателей

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия готово предоставить гранты социальным предприятиям для обеспечения расходов, связанных с реализацией нового бизнес-проекта или расширения деятельности, в рамках действующего проекта в сфере социального предпринимательства, сообщает городская администрация.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией. Максимальный размер – 500 тысяч рублей на одного получателя поддержки и миллион рублей на одного получателя поддержки, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в Арктической зоне.

Документы можно подать до 1 мая 2021 года. В целях получения статуса социального предприятия субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо подать соответствующую заявку в центре «Мой бизнес» по адресу: Петрозаводск, набережная Гюллинга, дом 11, тел. 8 (8142) 44-54-00, 8 (800) 100-29-80.

Фото из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»