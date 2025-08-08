Миллионер умер, показывая друзьям красоты Камчатки с вертолета

Пилоту стало плохо, но он смог посадить вертолет. Спасателей мужчина не дождался.

На Камчатке умер миллионер Игорь Кан. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Рыбопромышленник показывал красоты Кроноцкого заповедника своим знакомым, но во время полета ему стало плохо.

Бизнесмен смог посадить вертолет Robinson на вулкане Крашенинникова. Помощь вызвали, но пилот скончался. Шестеро пассажиров вертолета не пострадали. Их эвакуировали. © «Петрозаводск говорит»