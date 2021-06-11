Михаил Уханов рассказал, о чем молчат создатели пенсионной реформы

Известный врач и политик Михаил Уханов рассказал программе «Лидероскоп» о результатах медицинских исследований, проводимых в Карелии в советские годы, и сравнил их с ситуацией в современной России. В частности, законодатель проанализировал динамику таких показателей, как уровень продолжительности жизни и смертности.

На протяжении 20 лет Михаил Уханов руководил районной больницей в Питкяранте, которая по итогам федерального конкурса 1994 года была признана лучшей в своей категории. Успешный медицинский менеджер поделился секретами управленческого мастерства, объяснил, зачем медучреждению собственная хлебопекарня и дал свой рецепт здоровья и долголетия.

Многократно избирался на пост депутата Законодательного собрания Республики Карелия, начиная с первого созыва 1994 года.