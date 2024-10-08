Microsoft Word начал удалять документы вместо их сохранения

Пользователям Microsoft Word на платформе Windows следует проявлять осторожность при сохранении своих документов, так как была выявлена неприятная ошибка в работе программы. Как сообщает издание TechRadar, проблема приводит к тому, что вместо сохранения файл может быть удален.

Сбой зафиксировали в версии Microsoft Word из пакета Microsoft 365. Ошибка возникает, когда пользователь вносит изменения, затем закрывает документ и соглашается на его сохранение через всплывающее окно. В ряде случаев файл исчезает, хотя иногда его можно восстановить из «Корзины».

Чтобы избежать потери данных, рекомендуется сохранять документ вручную перед выходом из программы. Наблюдения показали, что чаще всего ошибка затрагивает файлы с расширениями, написанными заглавными буквами, такими как .DOCX или .RTF.

В настоящее время Microsoft занимается изучением проблемы и работает над ее устранением. В качестве временной меры пользователям предлагается перейти на более раннюю версию Word до устранения неполадки. // фото: pixabay.com